استشهاد شابيْن وإصابة اثنين من جنود الاحتلال في عملية دهس قرب رام الله

رام الله- وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية بإستشهاد شابين وإصابة ثالث بجراح فيما أصيب اثنان من جنود الاحتلال بالقرب من مدينة رام الله.

وقال موقع "واللا" العبري، إن جنود الاحتلال قد أطلقوا النار على سيارة تقل ثلاثة شبان استشهد منهم اثنان على الفور فيما أصيب ثالث بجراح.

وزعم الموقع إن الشبان قد حاولوا تنفيذ عملية دهس ضد مستوطنين بالقرب من قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

هذا ولم تعرف بعد هوية الشبان حتى لحظة كتابة الخبر.

يبتع..