بنك القدس يهنىء جهاز الدفاع المدني في يومه العالمي

رام الله- وطن: هنأ بنك القدس جهاز الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف في الأول من أذار من كل عام وذلك بهدف التذكير بالدور الجوهري الذي تقوم به أجهزة وإدارات (الدفاع المدني) في فلسطين وتقديم الشكر لهم.

وأتت هذه التهنئة من خلال الزيارة التي قام بها صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس وعدد من مدراء ومسؤولي البنك يوم الأحد الماضي، للمديرية العامة للدفاع المدني حيث كان في إستقبالهم اللواء ركن يوسف نصار مديرعام الدفاع المدني و العميد الدكتورعمرالبزور وعدد من كوادرالمديرية.

وهنىء هدمي العاملين في جهاز الدفاع المدني على جهودهم الدؤوبة والمستمرة في خدمة المجتمع، كما توجه بالتحية والشكر لكافة طواقم الدفاع المدني على ما بذلوه ويبذلوه من جهد كبير في التعامل مع الحوادث الذين أثبتو الكثير من التطورات في التعامل مع الحوادث و انهم الحريصين على صون مقدرات الوطن والمواطن، كما عبرهدمي بالفخر في هذه المؤسسة العظيمة التي تعمل بكل الإمكانيات المتاحة والمتواضعة.

بدوره شكر اللواء ركن يوسف نصار بنك القدس على هذه المبادرة وعبر عن إعتزازه بما يقدمه البنك من شراكة مؤكدا إلتزام كافة البنوك في تحقيق السلامة العامة للحد من المخاطر، كما تحدث اللواء يوسف نصار عن التطورات التي يشهدها جهاز الدفاع المدني عاما تلو العام.