"القاهرة عمان".. عنوان لجهود كبيرة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وعمل مجتمعي فاعل دعما لهم

رام الله- وطن: يستحوذ ذوو الاحتياجات الخاصة على جانب أساسي وكبير ضمن اهتمامات وأولويات بنك القاهرة عمان، تكريسا لرسالته ودوره الإنساني والتنموي في خدمة شتى شرائح المجتمع.

وجهز البنك كافة فروعه لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، حرصا منه على التيسير على هذه الشريحة المهمة، وتمكينها من انجاز معاملاتها دون تأخير، وقد وفر البنك كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية، الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل نيل الخدمة بسرعة وكفاءة وأقل جهد ممكن، من هنا فقد قام بتدريب جانب من كادره خصيصا، ليتمكن من انجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة بأفضل صورة.

وتأتي مبادرة البنك انعكاسا لالتزامه الراسخ بتوفير أفضل الخدمات للعملاء، وتطبيق أفضل المعايير المحلية والدولية المتصلة بالعمل المصرفي، كما عمد البنك في إطار عنايته بذوي الاحتياجات الخاصة إلى إعداد مطبوعات "بروشورات" متنوعة بلغة "بريل"، وذلك لإتاحة المجال لذوي الاحتياجات الخاصة للاطلاع على شتى خدمات البنك ومنتجاته، وتحديد أكثر الخيارات ملاءمة لهم، ولم يغفل البنك في سياق منظومة خدماته الالكترونية، اعداد مادة مسموعة على موقعه الالكتروني ليستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة.