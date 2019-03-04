رئيس مجلس قروي كفر نعمة يكشف لوطن اسماء شهداء جريمة الاحتلال اليوم

رام الله- وطن: أفاد رئيس مجلس قروي كفر نعمة خلدون الديك في حديث لـوطن، باستشهاد كلا من: الشاب أمير محمود جمعه دراج من خربثا المصباح (20عاما)، والشاب يوسف رائد محمد سليمان عنقاوي من بيت سيرا(20عاما)، واصابة الشاب هيثم باسم جمعه علقم من قرية صفا(20عاما) وهو سائق المركبة.

وقال خلدون، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان، على مدخل القرية، والذي يمتاز بطبيعة خطرة فهو عبارة عن منعطفات حادة وزلقة بسبب الاحوال الجوية الماطرة.

وأضاف الديك، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية، وأعاقت حركة السير خاصة للمناطق الغربية، واندلعت مواجهات في المكان اسفرت عن وقوع اصابات غالبيتها بالاختناق بقنابل الغاز الذي اطلقها الاحتلال صوب منازل المواطنين.