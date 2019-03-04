واشنطن تبدأ تخفيض تمثيلها الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية اليوم

وطن: تبدأ اليوم الاثنين، واشنطن تخفيض تمثيلها الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية، عبر دمج قنصليتها في القدس مع سفارتها التي قرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقلها الى المدينة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها،" انه في الرابع من آذار/مارس 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارةتها في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة".

وأُعلن قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس، في تشرين الأول الماضي، من جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكان ترامب قد أثار غضب العالم العربي وأجج قلقا دوليا باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول 2017 ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في أيار/مايو.

ودفعت هذه الخطوة السلطة الفلسطينية إلى تعليق الاتصالات الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، بعد نقل السفارة الامريكية الى القدس واعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل، وقاطعوا منذ ذلك الحين كافة الخطوات الأميركية التي تدعي صياغة خطة سلام، المعروفة باسم "صفقة القرن".