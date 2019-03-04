رفيق النتشة لوطن: لم أقدم استقالتي من هيئة مكافحة الفساد، والقانون لايسمح باعادة تكليفي بالرئاسة

رام الله - وطن: نفى رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، أنباء استقالته من رئاسة هيئة مكافحة الفساد.

وقال النتشة لوطن: "انا لم أقدم اي استقالة، والقانون المعدل الذي صدر بشأن هيئة مكافحة الفساد لا يسمح باعادة تعيني وتكليفي برئاسة هيئة مكافحة الفساد، وانا ملتزم بالقانون، وملتزم بقرارت الرئيس محمود عباس".

وأضاف النتشة: "كل الاشاعات التي تقال عن هذا الموضوع غير صحيحة، وقبل يوم الخميس القادم سيكون هناك قرارات واضحة و عميلة بهذا الشأن"، في اشارة الى قرار الرئيس عباس بشان من سيتولى رئاسة هيئة مكافحة الفساد.

يُشار إلى رفيق النتشة كان رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد منذ تأسيسها عام 2010 وتم التمديد له مرتين في هذا المنصب.