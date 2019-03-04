فيديو| رئيس مجلس قروي بيت سيرا يروي لوطن تفاصيل جريمة اعدام الشهيدين في كفر نعمة

رام الله- وطن: روى رئيس مجلس قروي بيت سيرا حامد حمدان لـوطن، تفاصيل جريمة الاعدام الميداني التي نفذها الاحتلال صباح اليوم على مدخل قرية كفر نعمة.

وقال حمدان، إن الشهيد يوسف عنقاوي والمصاب هيثم علقم كانوا متوجهين لإحضار (الشهيد امير دراج) الذي يعمل في منجرة، إلا أنهم تفاجأوا بالحاجز الاسرائيلي، ولم يستطيعوا السيطرة على المركبة، خاصة أنها منطقة منحدرة، وفتحت قوات الاحتلال النار عليهم، ما ادى إلى استشهاد شابين وإصابة اخر.

وأكد حمدان أن رواية الاحتلال بأن الشبان خططوا لتنفيذ عملية عارية عن الصحة، وهم "شهداء لقمة العيش"، وما ينفذه الاحتلال ياتي بهدف كسب الاصوات في الانتخابات المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس قروي كفر نعمة خلدون الديك في حديث لـوطن، أن جريمة الاعدام الميداني التي نفذها الاحتلال صباح اليوم بحق الشبان أمير محمود جمعه دراج ويوسف رائد محمد سليمان عنقاوي و هيثم باسم جمعه علقم تمت على مدخل القرية، والذي يمتاز بطبيعة خطرة فهو عبارة عن منعطفات حادة وزلقة بسبب الاحوال الجوية الماطرة.

فيما اكدت وزارة الصحة لـوطن، أن الاحتلال مازال يحتجز جثماني الشهيدين، ولم يعرف مصير الشاب الثالث علقم الى الان.