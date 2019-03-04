قرار بالإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي بكفالة مالية

رام الله- وطن: قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأثنين، الإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي، والدة الشهيد صالح البرغوثي.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاحتلال قرر الافراج عن الاسيرة البرغوثي بكفالة مالية.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارين بالإفراج عن الأسيرة البرغوثي بكفالة مالية، وجمدت تنفيذهما بطلب من نيابة الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة البرغوثي في تاريخ 5 شباط/فبراير الماضي، كما تواصل اعتقال زوجها عمر ونجلها عاصم.