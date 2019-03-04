البرغوثي: الاحتلال ارتكب عملية إعدام بدم بارد ضد شبان تعرضوا لحادث سير

رام الله- وطن: قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن جنود الاحتلال ارتكبوا عملية إعدام بدم بارد ضد شبان تعرضوا لحادث سير سببه وجود عربات الاحتلال المفاجىء أثناء اقتحامها لبلدة كفر نعمة لإجراء اعتقالات تعسفية جديدة.

وفي بيان له، بين البرغوثي أن هذه الجريمة تذكرنا بجرائم إعدام ميدانية مماثلة ارتكبها جيش الاحتلال ضد الشهيد العارضة في قلب مدينة البيرة، والشهيدة المسنة الشعراوي في الخليل.

وأضاف أن ذلك يؤكد أن الإعدامات الميدانية و جرائم الحرب أصبحت نهجا لجيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفجر اليوم، أطلق جنود الاحتلال النيران على سيارة كان يستلقها ثلاثة شبان، حيث استشهد اثنان منهما وهما أمير محمود دراج (20 عاما) من قرية خربثا المصباح، ويوسف رائد عنقاوي (20 عاما) من قرية بيت سيرا، واصيب ثالث بجروح، وبعدها اختطف جيش الاحتلال جثماني الشهيدين واعتقل المصاب علقم، زاعما أنهم حاولوا تنفيذ عملية دهس على خلفية قومية.