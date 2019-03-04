القرية أصبحت محاصرة من جهاتها الثلاث.. الاحتلال يثبت بوابة حديدية جديدة على مدخل دير نظام غربي رام الله

وطن: ثبتت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بوابة حديدية جديدة على مدخل قرية دير نظام غربي رام الله.

وهذه هي البوابة الثانية التي يجري تركيبها على مدخل القرية، بعد تثبيت بوابة أخرى على أحد مداخل دير نظام.

وباتت قرية دير نظام محاصرة من جهاتها الثلاث، ببوابات حديدية، وبرج عسكري، الذي تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي المرور من جانبه في معظم الأحيان.

كما تتعرض دير نظام بين فترة وأخرى لاقتحامات ليلية، واعتقالات متواصلة من قوات الاحتلال، التي تطلق خلال اقتحاماتها قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي تجاه منازل السكان.