مشعشع: المجموعة الأوروبية أصبحت أكبر متبرع للأونروا بعد القرار الأمريكي

رام الله- وطن: قال المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، إن العديد من الدول زادت من تبرعاتها المقدمة "للأونروا" بعد عدم استجابتها للقرار الأميركي بوقف المساعدات، ما شكل مفتاحا جديداً لحشد متبرعين جدد.

وأكد مشعشع أن الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية زادت تبرعاتها للأونروا وأصبحت أكبر متبرع للوكالة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية بين هذه المجموعة والأونروا قبل عدة أيام بقيمة 82 مليون دولار، لافتا الى تبرع اليابان بمبلغ 23 مليون دولار مؤخرا، مبينا أن دولا أخرى أعطت مؤشرات أنها ستسرع من مساعداتها.

وقال مشعشع: "إن البوادر الأولى للعام 2019 مقبولة، لكننا نأمل بتشكيل شبكة أمان مالي، لتحقيق الثبات المالي متعدد السنوات لتحقيق الثبات البرامجي".

وأشار الى تبرعات قدمتها السعودية وقطر والكويت والامارات بقيمة 200 مليون دولار العام الماضي، مؤكدا ضرورة الابقاء على هذه الشراكات وتعزيز شراكات جديدة، والدخول في اتفاقيات سنوية مع الدول المتبرعة، لإبقاء اللاجئين في منأى عن جو القلق والتوتر.

واعتبر مشعشع قرار منظمة التعاون الإسلامي إنشاء صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين، إنجازا مميزا وغير مسبوق، قائلا: "هذا الجهد أخذ وقتا كبيرا والآن أصبح حقيقة واقعة، فالوكالة تحصل على أموال من منظمة التعاون الاسلامي عبر هذه الوقفية".

وأشار إلى اعتماد الأونروا كمتلق لتبرعات الزكاة في المنظمة، وكلها تصب في المحاولات للحصول على بليون ومائتين مليون دولار.

وأضاف: "في الاجتماع الهام لمجلس وزراء الخارجية للمنظمة، تقدمت دولة أفغانستان التي عاشت حروبا وويلات، والتي تعاني من ظاهرة الفقر، بمبلغ مليون دولار وهذا انجاز يعكس عراقة هذا الشعب العظيم، ومدى التفاف العالم حول قضية اللاجئين والحرص على تحصيل حقوقهم".