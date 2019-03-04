13 آذار.. الاحتلال يقرر الافراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة بشروط

طولكرم- وطن: قررت محكمة سالم العسكرية، اليوم الاثنين، الافراج عن وفاء نعالوة والدة الشهيد أشرف نعالوة، بشروط.

وأوضحت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال قررت الافراج عن نعالوة في الثالث عشر من آذار الجاري، بشرط الحبس المنزلي في منزل ابنتها هنادي في ضاحية شويكة وكذلك كفالة مالية 30 ألف شيكل، لحين انتهاء الملف.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نعالوة عقب قيام ابنها الشهيد أشرف بعملية اطلاق نار وطعن في مستوطنة بركان، أواخر العام المنصرم، ولاحقاً طارد الاحتلال أشرف نحو شهرين حتى اغتاله في مخيم عسكر.