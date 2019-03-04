بالفيديو: القنصل الأمريكي العام يعلن دمج السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في القدس

وطن: أعلنت القنصل العام الأمريكي، كارين ساساهارا اليوم الأحد، أنه تم دمج القنصلية الأمريكية العامة في القدس مع سفارة الولايات المتحدة فيها لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الوزير الأمريكي بومبيو في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018 عن ضم البعثتين والفريقين.

وأكدت القنصل الأمريكي أنه سيكون ثمة استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأمريكية أثناء عملية الدمج وبعدها. وسنواصل ممارسة كافة المهام الدبلوماسية والقنصلية التي كانت تؤديها السفارة الأمريكية في القدس. وسنشارك أيضا في مجموعة واسعة من عمليات إعداد التقارير والتواصل والبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك مع الفلسطينيين في القدس من خلال وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية والتي ستعمل من موقعنا التاريخي الكائن على طريق "أغرون" في القدس.

وأضافت أن وزارة الخارجية وفرق العمل المشتركة بين الوكالات على الأرض ستقوم بعمل استثنائي كل يوم لتمثيل الولايات المتحدة أمام جمهور متنوع ولنقل وجهات نظر الناس إلى واشنطن ومساعدة المواطنين الأمريكيين. وسيتم تعزيز هذا العمل الحيوي ليستمر بدون انقطاع فيما نشكل فريقا أكبر.

وأكدت: كانت جهودنا العالمية لزيادة كفاءة وفعالية مشاركاتنا الدبلوماسية وعملياتنا الدافع وراء هذا القرار. ولا يشير ذلك إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة. وكما ذكر الرئيس ترامب، تواصل الولايات المتحدة عدم اعتماد أي موقف من قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك مسألة الحدود.

وتابعت "تخضع الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين، وما زالت الإدارة ملتزمة تمام الالتزام بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل يوفر مستقبلا أكثر إشراقا للفلسطينيين والإسرائيليين."