نابلس: القبض على 3 أشخاص نشروا اخبارا كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نابلس -وطن: قبضت شرطة محافظة نابلس، اليوم الإثنين، على ثلاثة أشخاص من سكان المدينة، لنشرهم اخبارا كاذبة اثارت واربكت الرأي العام ونشرت الرعب بين الاطفال.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة تلقت عدة بلاغات امس الاحد تستفسر عن حقيقة الاخبار التي تتحدث عن خطف أطفال في المدينة.

وتابع " وعلى الفور قامت الشرطة بنفي هذه الاخبار بالتزامن مع مباشرتها البحث والتحري عن ناشري الاخبار وتعهدت بملاحقة مثيري هذه الاخبار والاشاعات، الى ان تم حصر الاشتباه بالصفحة التي نشرت الخبر وقبضت على ثلاثة أشخاص من مدراء الصفحة".

وأكد ارزيقات بانه تم توقيف الأشخاص المشتبه بهم واحالتهم للنيابة العامة حسب الأصول.