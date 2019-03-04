هنية: علاقتنا مع مصر دخلت فضاء الحوار الاستراتيجي وعلى ليبيا الافراج عن الفلسطينيين في سجونها

غزة- وطن: أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الزيارة الأخيرة لمصر، بحثت العديد من الملفات المباشرة وذات الجهد المصري خاصة ملف المصالحة والعلاقات الثنائية وحصار غزة، والجهود التي تبذل من أجل إنهاء الحصار، لافتاً إلى أن العلاقة مع مصر دخلت اليوم في فضاء الحوار الاستراتيجي.

جاء ذلك، خلال لقاء هنية بالصحفيين تعقيباً على الزيارة الأخيرة لوفد حركة حماس للقاهرة، والتطورات المتسارعة على القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بشكل عام.

وأوضح أن الزيارات الأخيرة تأتي في إطار التواصل الدائم مع العرب، موضحاً أنه في كل زيارة تكون القضية الفلسطينية محور النقاشات والحوارات مع المسؤولين في أي دولة عربية وإسلامية خاصةً مصر لما تمثله من دور وجغرافيا وتاريخ بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وبين هنية، أن عدة ملفات كانت على طاولة النقاشات مع مصر، المصالحة والعلاقة الثنائية وحصار غزة، وكيفية التعامل مع كافة الملفات، والأوضاع السياسية والتطورات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الزيارة بحثت في سياق تطوير العلاقات مع مصر، مؤكداً أن العلاقة مع مصر دخلت في فضاء الحوار الاستراتيجي المنفتح على كل الملفات بعمق.

وحول مدة الزيارة، التي اعتبرها البعض أنها قد طالت، فسر هنية ذلك، أن ذلك بسبب طبيعة الملفات التي تم بحثها، ولا يمكن الإحاطة بها خلال ساعات أو أيام، ولإنجاز العديد من الملفات التي تم بحثها، وكذلك بسبب وعد من وزير المخابرات المصرية أن ملف المختطفين الأربعة سينتهي، فكانت الجهود تبذل من أجل انتهاء الملف، فحرصت الحركة على العودة بالشبان الأربعة.

وقال هنية:" ركزنا على 5 ملفات لبحثنا ونقاشنا مع مدير المخابرات المصري عباس كامل وقيادة المخابرات العامة يتمثل أولهما في الملف السياسي واستعراض التطورات السياسية على سبيل القضية الفلسطينية، والحديث عن التحديات وصفقة القرن وما يجري الترتيب له في المنطقة وانعكاس ذلك على ما تتعرض له مدينة القدس والقرارات الأمريكية، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين، ومحاولات الفصل بين الضفة وغزة، والمخاطر التي تتعرض لها الضفة الغربية وتغول المستوطنين".

وأشار، إلى أن طاولة الحوار مع مصر ناقشت سيناريو اللقاءات والحوارات بشأن المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، وأكدنا للمسؤولين المصريين أن وحدة شعبنا ضرورة بسبب المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى الحصار الذي يسيطر على قطاع غزة، ومازاد من خطورته وتفاقمه هو القرارات التي اتخذتها السلطة تجاه غزة بما في ذلك قطع رواتب ذوي الشهداء والأسرى.

ونوه هنية، إلى أن المسؤولين المصريين سيقومون بجولة لإلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً.

وبخصوص العلاقات الثنائية بين الفلسطينيين ومصر، وبين حماس تحديداً ومصر، أكد هنية أن العلاقة مع مصر علاقات إيجابية ومستقرة وعميقة التأثير في المشهد، حيث طويت الصفحة الماضية التي طرأ عليها ضباب بفعل التطورات التي حصلت في المنطقة، والحديث عن بناء علاقة استراتيجية كما باقي الدول في المنطقة.

وأردف هنية أن حركته ناقشت مع المصريين الملف الأمني، حيث أكدت حركته للمسؤولين المصريين أن غزة لم تكن ولن تكون مصدر تهديد للأمن القومي المصري، بل هي مصدر تأمين للأمن القومي المصري.

وأكد هنية للمصريين، أن حركة حماس لا تعمل خارج حدود قطاع غزة، وليس لها أذرع أمنية في سيناء ومصر، فحماس لا تتدخل في الشأن الداخلي لمصر أو أي دولة عربية أخرى، وأن علاقة حماس مع الدول على قاعدة الاحترام المتبادل.

ودعا هنية، لعقد الإطار القيادي المؤقت ليبحث إعادة بناء منظمة التحرير عبر اجراء انتخابات المجلس الوطني.

وقد أوضح هنية، أن حركته بصدد عقد نقاشات موسعة مع الفصائل والقوى الوطنية لبحث سبل مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

ووجه هنية رسالة لحركة فتح والفصائل كافة قائلاً: إننا نواجه خطراً استراتيجياً حقيقياً نحتاج للوحدة لمواجهته.

وفي ملف آخر، وجه هنية نداء للسلطات الليبية بضرورة الإفراج عن الفلسطينيين المحكومين لديها هناك بتهمة الانتماء لحركة حماس.

وأبدى استغراب الحركة من الحكم الصادر بحق ممثل حماس في ليبيا على مدار سنوات، مروان الأشقر، وبين أنها لا تتماشى مع التاريخ الليبي ودعمها لشعبنا.