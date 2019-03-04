الخليل: ضبط 23 قطعة أثرية و 500 بذرة يشتبه انها مخدرة بحوزة شخص

الخليل - وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الإثنين، 23 قطعة أثرية قيّمة، و500 بذرة يشتبه أنها من المواد المخدرة، بحوزة أحد الأشخاص في الخليل.

وذكـر بيان إدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة، بأنه "وبناء على معلومات توافرت لشرطة السياحة والاثار تتعلق بوجود قطع اثرية بحوزة احد الأشخاص، ويقوم على نقلها بمركبته الخاصة، على الفور تحركت دورية الشرطة وقامت بوضع حاجز تفتيش على الطريق العام لتفتيش المركبة المشبوهة وضبط ما بداخلها من قطع اثرية".

وأضاف البيان "قام ضباط شرطة السياحة والاثار بإيقافها والقاء القبض على صاحبها وبتفتيش المركبة اصولا وتم ضبط 23 قطعة اثرية قيمة تعود لعصور وازمنة قديمة، بالإضافة لضبط 500 بذرة يشتبه انها مخدرة حيث تم التحرز عليها وفق الأصول".

وأضاف البيان أنه تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.