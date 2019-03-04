هنية لنتنياهو: أي مغامرة في غزة ستدفع ثمناً قد يطيح بك بالكامل

غزة- وطن: قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه إذا فكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأي مغامرة في غزة فإنه سيدفع ثمنا قد يطيح به بالكامل، مضيفاً: "من أراد أن يؤذي غزة فإن غزة ستؤذيه".

وشدد هنية خلال لقاء جمعه بمكتبه بمدينة غزة بعدد من وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، على أن حماس لا يعنيها من يحكم دولة الاحتلال سيما وأن جميع قادتها ولغوا في الدم الفلسطيني، متابعاً: "حماس مثل كل الوطنيين تفضّل قلع كل الأحزاب الإسرائيلية وأن يذهب الاحتلال بلا رجعة".

وأضاف "ليس لنا خيارات تفضيلية في التركيبة الداخلية الإسرائيلية فجميع الأحزاب تعتمد على برامج لا توجد فيها فروقات في القضايا الأساسية ونحن لا نخشى أيه مغامرات لنتنياهو في غزة أو غيرها ونحن على درجة عالية من الانتباه والمتابعة والمقاومة عيونها مفتوحة على كل الثغور".

ولفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن المخابرات المصرية ستستأنف جهودها في ملف التهدئة مع الاحتلال، منوهاً إلى أن الساعات الـ24 الجارية ستوضح طبيعة المرحلة الجديدة.

واستطرد بالقول: "الاحتلال تنصل من التفاهمات عمليًا ولم يبدأ بالتحضير للمرحلة الثانية من التفاهمات؛ بل قام بعملية اختراق أمني في خانيونس وكادت أن تفجر الاوضاع تفجيرًا شاملًا، إذ نصت التفاهمات التي رعتها مصر وقطر والأمم المتحدة على مرحلتين، الأولى لمدة أسبوعين والثانية لمدة ستة أشهر تتضمن المشاريع المهمة والاستراتيجية للقطاع بملفات الكهرباء والتشغيل".