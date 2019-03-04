الاحتلال يفرج عن الأسيرة سهير البرغوثي

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، عن الأسيرة سهير البرغوثي، والدة الشهيد صالح البرغوثي.

وكانت سلطات الاحتلال قررت اليوم، الافراج عن البرغوثي، بعد اعتقال لأكثر من شهر، وتأجيل المحاكمات ضدها.

وأفرج عن البرغوث يعلى حاجز الجلمة، وهي زوجة الأسير عمر البرغوثي، ووالدة الأسير عاصم البرغوثي، والشهيد صالح البرغوثي الذي أعدمه الاحتلال نهاية العام المنصرم، بعد اتهامه وشقيقه عاصم بتنفيذ عملية اطلاق نار ومقتل جنود قرب رام الله.

وتأتي سياسة اعتقال العائلة، كعقاب جماعي يمارسه الاحتلال ضد عائلات الفدائيين.

وفي ذات السياق، صادقت محكمة الاحتلال اليوم على قرار هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي.