الاحتلال أبعد 133 مواطناً عن القدس في شباط

القدس- وطن: قال مركز معلومات وادي حلوة بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال أصدرت خلال شهر شباط المنصرم 133 قرار إبعاد عن "المسجد الأقصى أو القدس القديمة".

وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن جميع قرارات الإبعاد أُصدرت نهاية الشهر الماضي عقب أحداث باب الرحمة، باستثناء 6 قرارات أصدرت مطلع الشهر.

وأضاف أن قرارات الإبعاد في شهر شباط طالت أعلى هيئة دينية ونائب مدير أوقاف القدس، و9 آخرين من موظفي دائرة الأوقاف معظمهم من الحراس، حيث اعتقلت ولاحقت شرطة الاحتلال الحراس الذين قاموا بفتح باب الرحمة.

وأوضح المركز أنه رصد اعتقال 229 مقدسياً، منهم حوالي 170 اعتقلوا خلال الفترة الواقعة ما بين 18-28 شباط، عقب الاعتصامات في باب الرحمة، مشيرا إلى أن الاعتقالات طالت الشهر الماضي رئيس المجلس الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ومحافظ القدس عدنان غيث.