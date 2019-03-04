الاحتلال يمهل "الأوقاف الإسلامية" أسبوعا للرد على طلب إغلاق مصلى باب الرحمة

وطن: أمهلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أسبوعا للرد على طلب سلطات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة.

وهددت المحكمة أنه إذا لم يستجب "مجلس الأوقاف الإسلامية" في عضون أسبوع فإنها ستصدر أمر إغلاق المصلى.

ونجح المرابطون في المسجد الأقصى المبارك في 22 شباط الماضي، بفتح مصلى باب الرحمة، بعد إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال لأكثر من 16 عاماً.