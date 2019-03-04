الاحتلال يمهل الأوقاف الإسلامية أسبوعاً للرد على طلب إغلاق مصلى باب الرحمة

القدس- وطن: أمهلت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أسبوعا للرد على طلب سلطات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة.

وهددت المحكمة أنه إذا لم يستجب "مجلس الأوقاف الإسلامية" في عضون أسبوع فإنها ستصدر أمر إغلاق المصلى.

بدورها، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا وهو تابع للمسجد الاقصى وليس هناك لأحد سيطرة عليه الا الأوقاف الاسلامية.