نادي الأسير:المحامون في "عوفر" و"سالم" يضربون احتجاجاً على اعتقال زوجة طارق برغوث

رام الله- وطن: قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن المحامين الفلسطينيين في محكمتي "عوفر" و"سالم" أعلنوا إضرابهم عن العمل احتجاجاً على اعتقال زوجة زميلهم المحامي طارق برغوث فجر اليوم.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت المحامي برغوث بتاريخ 27 شباط المنصرم، واعتقلت زوجته وشقيقه كوسيلة للضغط عليه لانتزاع الاعترافات منه عنوة.

ولفت إلى أن سياسة الاعتقالات العائلية والجماعية هي سياسة خطيرة ومنظّمة تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، تتعمّد بها إلحاق الأذى بالمعتقل ومحيطه العائلي ونسيجه الاجتماعي والانتقام منهم.