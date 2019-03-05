ماليزيا: قرار دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة بالقدس عبارة عن "ستار دخاني"

وطن- وكالات: أدانت ماليزيا، قرار الولايات المتحدة الأمريكية، دمج قنصليتها العامة مع سفارتها الجديدة في القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الماليزية، أكدت فيه رفضها الشديد لقرار الدمج.

وقال البيان إن "هذا، أحدث التحركات المؤسفة للجانب الأمريكي تجاه فلسطين وشعبها".

واعتبر أن هذا القرار لا يلحق الشبهة فقط بالثقة تجاه الولايات المتحدة كوسيط في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وإنما بصدقها حول هدفها النهائي بالشرق الأوسط.

وشدد البيان على أن هذا القرار هو عبارة عن "ستار دخاني" للتكتم على جهود الولايات المتحدة حول فتح سفارة لها بالقدس.

وتابع: "هذا القرار دق أجراس الموت لحل الدولتين الذي يدعمه جزء كبير من المجتمع الدولي".

وأشار إلى دعم ماليزيا لمقترح حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وأن كوالالمبور ستواصل رفض كل الحملات التي تضر الجهود الرامية لتحقيق السلام بالمنطقة.

وكان ترامب قد أثار غضب العالم العربي وأجج قلقا دوليا بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال في كانون الأول 2017 ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في أيار/مايو.

ودفعت هذه الخطوة السلطة الفلسطينية إلى تعليق الاتصالات الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، وقاطعوا منذ ذلك الحين كافة الخطوات الأميركية التي تدعي صياغة خطة سلام، المعروفة باسم "صفقة القرن".