مورينيو يحسم الجدل حول "العودة إلى ريال مدريد"

وطن: ردّ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لأول مرة، عن الأخبار الرائجة في وسائل الإعلام بشأن احتمال عودته إلى سفينة ريال مدريد الإسبانية، التي تمر بمرحلة صخور وعرة.

وكان الفريق الريالي تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام برشلونة، في أقل من أسبوع، الأولى في كأس ملك إسبانيا والثانية في الدوري الإسباني، الأمر الذي أجج غضب الجماهير وجعلها تطالب بإقالة المدرب الفني الحالي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وذكرت وسائل إعلام أن حظوظ مورينيو مرتفعة ليجلس على مقعد ريال مدريد الموسم المقبل، مشيرة إلى أن المفاوضات "جارية".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مورينيو قوله "ليست لدي أي مشكلة على الإطلاق في العودة إلى تدريب ريال مدريد.. الفريق الذي ما يزال هيكله قائما وطموحاته كبيرة".

وأضاف "حين يردد أنصار فريق ما سمك للمرة الثانية، فهذا يعني أنهم معجبون بك.. وهذا شعور رائع".

وتابع "فريق دربته في وقت سابق ويريدك أن تعود لتدريبه مرة أخرى، هذا الأمر يجعلك تشعر بالفخر".

وذكر المدرب البرتغالي أن النادي الملكي لا يزال فريقا قويا، مشيرا إلى أنه لم يفقد بعد حظوظه في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال "ريال مدريد قدم أداء لافتا في أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية.. وها هو حاليا ينافس بقوة على لقب التشامبينزليغ هذه السنة".

وأضاف "إذا سألت أي لاعب يمارس الكرة في الدوريات الأوروبية، سيقول لك إن لقب دوري أبطال أوروبا هو أهم لقب يمكن الفوز به".