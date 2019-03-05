الاحتلال يعتقل حارس الاقصى ايهاب ابو غزالة

رام الله- وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، حارس المسجد الاقصى ايهاب ابو غزالة اثناء خروجه من باب الاسباط (احد ابواب المسجد الاقصى)،وحوّلته الى مركز توقيف واعتقال في المدينة للتحقيق معه.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت أمس حارس المسجد الاقصى سامر ابو قويدر من باب المجلس (أحد ابواب المسجد الاقصى)، بسبب فتحه مبنى ومُصلى باب الرحمة.

يذكر أن الاحتلال صعّد من حملته بحق العاملين في المسجد الأقصى بحجة مشاركتهم في فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.