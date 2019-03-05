منتدى مناهضة العنف ضد المرأة لـوطن: نطالب بالعدالة للمغدورة وفاء غزاونة

رام الله- وطن: نظم منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم، وقفة أمام مجمع المحاكم في البيرة، استنكاراً لجريمة قتل المواطنة وفاء غزاونة، التي وقعت عام 2017، وللمطالبة بالعدالة للمغدورة وفاء غزاونة.

قالت منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، لـوطن، إن "الوقفة تأتي احتجاجاً على جرائم قتل النساء وتحديداً جريمة قتل الزميلة وفاء غزاونة".

وطالبت سلامة "القضاء بإنزال اقصى العقوبات بمن تسول له نفسه بالتعدي على الاخرين أو سلب حياتهم وعلى حق النساء بالحياة، والاسراع في إجراءات المحاكمة العادلة حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط".

ورأت سلامة أن "ما ارتكب بحق غزاونة جريمة لا يمكن الصمت عنها"، موضحة أن الاعتصام اليوم يأتي بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهم بجريمة قتل غزاونة التي حدثت قبل 14 شهراً.

وطالبت سلامة خلال حديثها بالإسراع في المصادقة على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف بحيث يكون قانونا عصريا ويحترم حقوق النساء.

وأشارت سلامة الى "جرائم قتل النساء هي جرائم قتل بحق الانسانية كاملة وجرائم بحق المجتمع بأسره لأنه عندما تقتل امرأه يقتل مجتمع بأكمله".

وحملت المجتمع وكل مسؤول في موقع رسمي او موقع ديني مسؤولية ما يحدث للنساء من عنف، وطالبت بـ"العمل على ايقاف هذ المسلسل البشع".

يذكر أن جرائم قتل النساء وصلت الى 38 جريمة في عام 2018.

وكانت شرطة ضواحي القدس بتعاون مع النيابة العامة، أعلنت في تشرين الثاني 2018، كشف تفاصيل وملابسات مقتل المواطنة غزاونة في عام 2017، في بلدة الرام شمال مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحفي سابق، إن ادارة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس تمكنت اليوم من كشف ملابسات قضية مقتل المواطنة غزاونة والتي وقعت بتاريخ 11/9/2017 في بلدة الرام وذلك بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقيق من قبل النيابة تم التأكد بوجود شبهة جنائية.



وأضاف ارزيقات بأنه تم الاشتباه بزوج المغدورة وتم احضاره وبسماع اقواله اعترف بقيامه بقتلها والايهام بانها توفيت نتيجة لأمراض تعاني منها فتم توقيفه لحين استكمال الاجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.