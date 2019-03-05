مركز "شمس" يختتم دورة تدريبية لعدد من ضباط الشرطة

رام الله- وطن: اختتم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" وبدعم من حكومة كندا، دورة تدريبية لضباط من الشرطة حول تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء، والاستجابة للنوع الاجتماعي. والتي عقدت في مدينة رام الله على مدار ثلاثة أيام شارك فيها عشرون مشاركا ومشاركة من الشرطة من حدة حماية الأسرة، كلية الشرطة، الديوان، الأمن الداخلي، المباحث، المرور، وشرطة الضواحي، من مختلف محافظات الضفة الغربية .

بدورها تحدثت المدربة لمياء شلالدة عن حقوق المرأة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحقوقية التي انضمت لها السلطة الفلسطينية، كاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحدث عن النوع الاجتماعي والتطرق إلى المفاهيم الأساسية حوله.

وتناول المدرب ماجد عاوري موضوع الشكاوى من حيث المفهوم، تصنيفات الشكاوى، جهات تلقي الشكاوى واختصاصاتها، والمشتكي من حيث مهارات مقابلته، المعلومات الواجب طلبها من المشتكي، تحليل هذه المعلومات، وإعداد التقرير الأولي حول الشكوى. بالإضافة إلى تدريب عملي حول التحقق من الشكوى من خلال تناول آليات التحقق من الشكوى، مطابقة المعلومات بواقع الشكوى، آليات المتابعة مع مقدمي الشكوى، وحماية خصوصية المشتكي، والحديث عن استجابة نظام الشكاوى في فلسطين للنوع الاجتماعي.

وتطرقت سريدا عبد حسين إلى أشكال العنف الممارس ضد النساء في المجتمع الفلسطيني، فعرفت العنف وتحدثت عن أشكاله المختلفة، وقدمت التمارين العملية للمشاركين في يخص الموضوع، ومن جهته تحدث ماهر أبو حجلة عن الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء وكيفية عمل هذه الوحدة، ووحدات الشكاوى في المؤسسات والدوائر الحكومية في الوزارات، ونظام الشكاوى الإلكتروني، بالإضافة للحديث عن معالجة الشكاوى الواردة من النساء وطرق التعامل معها.أما الدكتور محمود علاونة فتطرق إلى محددات صناعة التشريع والنوع الاجتماعي، قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976، وقانون العقوبات.

وفي ختام الدورة التدريبية شكرت المقدم وفاء الحسين مديرة وحدة النوع الاجتماعي بالشرطة مركز "شمس" مؤكدة على أهمية التعاون المشترك والمستمر بين الشرطة ومركز "شمس" في تنظيم اللقاء والتدريبات لمنتسبيه الشرطة في مجالات مختلفة .