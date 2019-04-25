نادي الأسير يدعو عبر وطن أهالي الأسرى لمراجعة مكاتب النادي لملئ استمارات إصدار بطاقات إعفائهم من دفع قيمة الكشف الطبي

رام الله - وطن: دعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس أهالي الأسرى للتوجه إلى مكاتب النادي في مختلف المحافظات لملئ استمارات لإصدار بطاقات تتعلق بإعفائهم من دفع قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة للأطباء المسجلين في نقابة الاطباء.

وأوضح فارس لـ"شد حيلك يا وطن" أن البطاقة يجب أن تتضمن صورة الاسير ومجموعة من البيانات ومعلومات حول المستفيدين من البطاقة، ولذلك تم إعداد استمارة يتطلب من أهالي الأسرى تعبئتها، ويتم إبراز هذه البطاقة بعد صدورها للطبيب الخاص عند التوجه للعيادة.

وأضاف بأن عملية إصدار البطاقات ستسغرق شهر بدءاً من اليوم، كما سيشمل الإعفاء والدي الأسير في حال كان أعزبا، والزوجة والأولاد والوالدين في حال كان متزوجا، ولا يشمل الأشقاء.

وأشار فارس إلى أن نادي الأسير بصدد توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي ستعود بالفائدة على الأسرى وعائلاتهم، ولن تكون محصورة بالجانب المادي، بل والمعنوي أيضا.

وكان نادي الأسير ونقابة الأطباء وقعا اتفاقية بشأن إعفاء عائلات الأسرى من دفع قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة، ستشمل في وقت لاحق عائلات الشهداء والجرحى، أينما وجدوا.