عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، لليوم الخامس على التوالي تزامنا مع "عيد الفصح العبري"

وأفادت مصار محلية أن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وعلى أبواب المسجد الأقصى واصلت شرطة الاحتلال تمركزها ونصب سواترها الحديدية عليه، واوضح المصلون أن الشرطة تقوم بتوقيفهم وتحرير هوياتهم واحتجازها قبل السماح لهم بالدخول الى الأقصى، كما تفتش حقائبهم والأكياس التي بحوزتهم.