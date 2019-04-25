بعد 31 يومًا.. الأسير خالد فراج يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

وطن: علّق الأسير خالد جمال فراج (31 عامًا) من مخيم الدهيشة، إضرابه المفتوح عن الطعام، صباح اليوم الخميس، بعد أن وقع اتفاقًا مع سلطات الاحتلال في سجن النقب، بحضور عدد من ممثلي الفصائل. وبذلك يكون خالد قد علق إضرابًا استمر لـ(31) يوماً.

وينص الاتفاق بحسب ما صرّح به قريب الأسير، الكاتب الصحفي حمدي فراج لوطن، أن يتم إنهاء السجن الإداري بحق الأسير خالد، وأن يتم إطلاق سراحه في 23 أكتوبر القادم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خالد فراج 23 من تموز عام ٢٠١٨.

وبحسب "مكتب إعلام الأسرى" فإن الأسير خالد اعتقل مرتين سابقا لدى الاحتلال؛ الأولى كانت عام 2008 لمدة 14 شهرا والثانية عام 2011 لمدة ثلاث سنوات.

وبهذا يواصل اربعة من أسرى إضرابهم عن الطعام، رفضًا لقرار الاعتقال الإداري، وهم الأسير حسام الرزة (61 عاماً)، ومحمد طبنجه (38 عاماً)، والأسيران حسن العويوي (35 عاماً)، وعوده الحروب (32 عاماً).