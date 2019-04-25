تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والاحد
25.04.2019 06:19 PM
رام الله- وطن: اعلنت الشرطة عن اجراء تعديل في ساعات العمل على معبر الكرامة يومي السبت والاحد القادمين .
وذكر بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان حركة المسافرين يوم السبت الموافق 27/04/2019 ستمدد حتى الساعه 12 ظهرا في كلا الاتجاهين قادمين ومغادرين .
اما يوم الاحد 28/04/2019 فالعمل على المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً للمغادرين من ارض الوطن ، فيما سيعمل المعبر لمدة 24 ساعة لاستقبال القادمين الى ارض الوطن.