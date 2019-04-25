ما هي أوراق حماس لضمان تنفيذ التفاهمات الأخيرة؟

وطن: أكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، الخميس، أن حركته تملك وسائل ضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات التهدئة الأخيرة.

و في تصريحات صحفية له، أشار الزهار إلى أن "حماس" تضغط على الاحتلال لإلزامه بالتفاهمات، من خلال الأنشطة على الحدود والضغط على جيش الاحتلال ومستوطني غلاف غزة وتهديد الأمن في المنطقة.

واتهم الزهار الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بألاعيب مكشوفة، من خلال التملص من بعض المطالب بهدف تحويلها الى مطالب كبيرة تنفي مطالب أخرى.

وأوضح أن مسيرات العودة وكسر الحصار تشكل أداة ضغط رئيسية على الاحتلال من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ونفى الزهار تعرض "حماس" لضغوط من قبل الوسطاء، مؤكدا أن حركته لا تقبل الضغوط لأن قطاع غزة في حالة ضغط أصلا، والمطلوب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات.