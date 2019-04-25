الأردن يوجه مذكرة احتجاج لدولة الاحتلال

وطن: أدانت وزارة الخارجية الاردنية، الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم الشريف خلال الأيام الماضية بحماية الشرطة وقوات الاحتلال الخاصة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان، الخميس، ان مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، مثلما تمثل تجسيداً للسياسات الإسرائيلية المُدانة والمرفوضة الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وشددت على أن دائرة اوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل القضاة "اسرائيل"، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي، كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وطالب بوقفها فوراً، وباحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأوضح القضاة أنه تم توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية بهذا الخصوص للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية.