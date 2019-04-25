الشرطة تقبض على مطلوبيْن في سلفيت

سلفيت -وطن: ألقت الشرطة القبض على شخصين مطلوبين، بعدة قضايا صادر بحق احدهما حكم غيابي بالحبس 10 سنوات في سلفيت.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وبعد ورود معلومات من عمليات شرطة نابلس بقيام شخصين بالفرار من الشرطة بعد تسببهما بحادث سير في نابلس وبعد البحث والتحري من قبل الشرطة القضائية والمباحث العامة لشرطة محافظة سلفيت تم تحديد مكان الشخصين و إلقاء القبض عليهما.

وأضاف البيان أنه تبين أنهما مطلوبان بعدة قضايا اتجار وتعاطي للمواد المخدرة وقضايا سرقة وتبين أن احدهما صادر بحقه حكم غيابي بالحبس 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة من محكمة الجنايات الكبرى في نابلس.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الشخصين لجهات الاختصاص من اجل تنفيذ الحكم واستكمال المقتضى القانوني بحقهما.