شعث: الإمارات تخالف الموقف العربي والفلسطيني

وطن: اعتبر مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية والدولية نبيل شعث، بأن مشاركة "اسرائيل" في معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، مخالف لقرار وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، ومخالف للموقف الفلسطيني.

وقال شعث إن تطبيع أي دولة عربية مع "إسرائيل" يشكل "خطأ فادحاً" في حق القضية الفلسطينية، والموقف العربي والإسلامي، معلناً أنه سيكون هناك تواصل رسمي مع الإمارات حول الأمر، دون تفاصيل أخرى.

وأضاف "طلبنا من كل الدول العربية أن توقف أي تطبيع مع إسرائيل، والالتزام بمبادرة السلام العربية القاضية بعدم التطبيع إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من كل المناطق التي احتلتها عام 1967".

وأشار شعث أن "إسرائيل تحاول خلخلة الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد الاحتلال"، لافتاً إلى أن "الحديث عن التطبيع من أجل دفع السلام غير صحيح، لأن مشروع إسرائيل، ومعها إدارة ترامب، لا علاقة له بالسلام، أو بحقوق الشعب الفلسطيني".

وكانت خارجية الاحتلال أعلنت أنها ستشارك في معرض "إكسبو دبي 2020" الدولي، المقام في الإمارات.