الجو ربيعي لطيف وارتفاع على الحرارة

وطن: يكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.