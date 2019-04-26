اتفاق لرفع نسبة الكهرباء المستوردة من الأردن

وطن: أعلن ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة، التوصل لاتفاق مع الأردن، لتنفيذ مشروع متكامل بهدف زيادة نسبة الكهرباء المستوردة من شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وأضاف ملحم أن الاتفاق سيوقع قبل العشرين من أيار المقبل، وبأن فريقاً اردنياً فلسطينياً مشتركا تم تشكيله للتوصل لاتفاق حول تحديد الكميات المستوردة وآليات التنفيذ.

ونفى وجود أية قيود على فلسطين لاستيراد الطاقة من اي مكان خارج الوطن.

وأكد أنه سيصار إلى تقليل الاعتماد على مصدر واحد من الطاقة، والتوجه لتنويع المصادر من أماكن مختلفة، مشيراً إلى أن فلسطين تنتج حوالي 6% من الطاقة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية.