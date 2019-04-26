الاحتلال يعتقل مواطنًا ويقتحم منازل بالضفة

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، عدة مناطق في مدن الضفة الغربية، وداهمت منازل المواطنين.

وأفاد مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال منزل الصحفي محمد عصيدة من بلدة تل غربي نابلس، حيث تركت خرابًا فيه.

وبيّن الصحفي عصيدة الذي اعتقل عدة مراتٍ لدى الاحتلال، أن قوة احتلالية أحاطت بالمنزل، ثم اقتحمته وعبثت بمحتوياته، وتسببت بخراب في ممتلكاته.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد مفيد فريحات من جنين.

كما انتشرات قوات الاحتلال على عقبة تفوح بمدينة الخليل في ساعات الصباح الباكر، واقتحمت عدة منازل.