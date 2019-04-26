الصحة: 272 شهيدًا منذ بدء مسيرات العودة

غزة - وطن: أصدت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة، إحصائية شاملة ترصد فيها إجمالي الضحايا جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة منذ 30 مارس 2018.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن عدد شهداء المسيرات وصل إلى 272 شهيدًا، منهم 54 طفلًا، و6 إناث، ومسن واحد.

وبينت الصحة أن عدد الإصابات التي حوّلت للمستشفيات وصلت إلى 16888 إصابة، من بينها 3393 طفلًا، و1103 سيدات.

أما من حيث درجة الخطورة، فمنها: 551 إصابة خطيرة، و7126 متوسطة، و9321 طفيفة، ومن حيث النوع: 6929 إصابة بالرصاص حي، و890 بالمعدني المغلف بالمطاط، و2441 جراء اختناق بالغاز، و2065 شظايا وإصابات مختلفة.

أما من حيث مكان الإصابة، فمنها: 1612 بالرأس والرقبة، 772 بالصدر والظهر، 662 بالبطن و الحوض، 2359 أطراف علوية، و8077 أطراف سفلية، و3318 أماكن متعددة.

وأظهر التقرير أن عدد حالات البتر طوال فترة المسيرة بلغ 136 حالة، منها 122 حالة أطراف سفلية، 14 حالة أطراف علوية.

ومن حيث الإصابات تبعًا للمحافظات، فقد احتلت مدينة غزة أعلى عدد فقد بلغت 5492 إصابة، وتبعها شمال القطاع 3635 إصابة، ثم باقي المحافظات: خانيونس 3200، والوسطى 2609، وأقلهم رفح 1776.

وبينت الإحصائية أن الاحتلال خلف ثلاثة شهداء جراء استهدفه للطواقم الطبية، وهم: الشهيد المسعف موسى أبو حسنين، والشهيدة المسعفة رزان النجار، والشهيد عبد الله القططي، إضافة لـ 665 إصابة مختلفة، وتضرر جزئي في 117 سيارة إسعاف.

كما أن استهداف الاحتلال للصحفيين، خلف شهيدين، وهما: الشهيد ياسر مرتجى، والشهيد أحمد إبو حسين، و347 إصابة مختلفة.