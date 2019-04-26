إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة

وطن: أصيب نحو 31 مواطنا بجروح مختلفة اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن جنود الاحتلال باغتوا عشرات الشبان والفتية الذين بدأوا يتجمعون في الأماكن التي تقام فيها فعاليات المسيرات في المناطق الشرقية للقطاع بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وبدأ المواطنون منذ عصر اليوم الاستعداد للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 اذار من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، على المشاركة للوصول لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.