انفجارات جديدة في سريلانكا والأمن يعثر على "مستودع قنابل"

رام الله - وطن: قالت وسائل إعلام سريلانكية، الجمعة ، إن ثلاثة انفجارات وقعت في مدينة كالموناي شرق البلاد، وذلك تزامناً مع عمليات التفتيش التي يقوم بها الجيش عقب هجمات سريلانكا التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصاً الأحد 21 أبريل/نيسان 2019.

وحسب وكالة "الأناضول"، فقد اندلعت اشتباكات بين قوات من الجيش السريلانكي ومشتبهين في صلتهم هجمات سريلانكا في "عيد الفصح" اليوم الجمعة، خلال عملية مداهمة في العاصمة كولمبو.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن "الجيش السريلانكي أكد أن عناصره يخوضون معركة ضد مسلحين مرتبطين بالهجمات الإرهابية، التي وقعت يوم عيد الفصح"، الأحد 21 أبريل/نيسان 2019.

ولم تتوفر بعد أنباء بشأن ما إذا كان حادث تبادل إطلاق النار خلّف ضحايا أم لا.

وفي وقت سابق، عثرت قوات الأمن السريلانكية على مستودع لتصنيع القنابل بمنزل قامت بمداهمته في منطقة سامانتوري. وأفادت «أسوشيتد برس» بوقوع 4 انفجارات خلال مداهمة قوات الأمن المستودع المذكور.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية في سريلانكا (لم تسمّها) تقديرها بأن الانفجارات ناجمة عن عمليات انتحارية في منطقة سامانتوري، التي تقع على بعد 225 كيلومتراً شرقي العاصمة كولومبو.

وتقوم الشرطة، منذ أيام، بعمليات مداهمة لاعتقال المتورطين في هجمات سريلانكا الإرهابية، التي شهدتها كولومبو ونواحيها، نهاية الأسبوع الماضي.