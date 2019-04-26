الجمعة القادمة من مسيرات العودة "الجولان عربية سورية"

وطن: دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في الجمعة القادمة لمسيرات العودة وكسر الحصار، و التي ستحمل عنوان (جمعة الجولان عربية سورية ).

و أكدت الهيئة في ختام الجمعة الـ 56 لمسيرات العودة و التي حملت عنوان "الوحدة الوطنية و انهاء الانقسام"، على وحدة الامه -ووحدة المصير المشترك مع الشعب السوري والشعوب العربية كلها وتحديا للقرار الأمريكي بضم الجولان العربي السوري للاحتلال الاسرائيلي.

ودعت الهيئة في بيان لها لاعتبار يوم الاربعاء الموافق 15-5-2019 يوما للإضراب الشامل لكل مناحي الحياة في الاراضي الفلسطينية في يوم النكبة ومرور 71 سنة على احتلال اسرائيل لفلسطين، مؤكدا الاستمرار في المقاومة حتى التحرير والعودة الى الديار .

كما دعت مصر الشقيقة الى مواصلة جهودها بهدف تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام وتسهيل وزيادة اعداد المسافرين عبر منفذ رفح البري .

وحذرت الهيئة الوطنية لعودة الاحتلال من المماطلة في تنفيذ " تفاهمات كسر الحصار التي رعتها مصر الشقيقة" داعيا مصر لمتابعة ذلك :"والا فان جماهيرنا ستستأنف كافة الأشكال والابداعات الشعبية في حال التأخير" .

وأضاف بيان الهيئة :" كي نوجه ضربة لصفقة القرن وتحقيا للوحدة وانهاء الانقسام تدعو الهيئة الوطنية الاخ/ ابو مازن للقدوم العاجل الى غزه كي نعلن معا ومن مخيمات العودة وكسر الحصار شرق غزة عن انهاء الانقسام ولتنتهي معه هذه الحقبة السوداء من تاريخ شعبنا المكافح".