تصريحات النخالة تقلق سلطات الاحتلال

وطن: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ان تل ابيب تتابع باهتمام كبير التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في إشارة إلى "نوايا ثاني أكبر منظمة في قطاع غزة لتدمير المفاوضات غير المباشرة مع حماس وكسر الهدوء النسبي في المنطقة". حسب قولها

وأضافت الصحيفة: "رغم سحب الجيش الإسرائيلي قواته التي عززها مؤخراً على طول حدود قطاع غزة، لكن من المحتمل جداً أن تقوم الجهاد الاسلامي بتنفيذ هجوم في ظل موقفها المتحدي، مثل قنص جندي إسرائيلي أو قصف وابل صاروخي على مستوطنة في غلاف غزة، الأمر الذي من شأنه نسف الاتصالات المتقدمة مع حماس ويجعل الحرب أقرب إلى الجنوب."

وزعمت الصحيفة "في بداية الشهر، حاولت المنظمة تنفيذ هجوم واسع النطاق أو سلسلة من الهجمات على حدود غزة، حيث حددت مصادر أمنية نشاطاً غير عادي من جانب أعضاء الجناح العسكري لحركة الجهاد على طول السياج الحدودي، ربما تحسباً لمحاولة لإطلاق صواريخ أو صاروخ موجه على هدف إسرائيلي" مدعية "يبدو أن تعليمات تنفيذ الهجوم نُقلت إلى الجناح العسكري للجهاد الإسلامي من مكتب النخالة في بيروت، وهم في مرحلة اختيار الهدف المناسب والتنفيذ، على حد قولها."



