اجواء معتدلة والحرارة اعلى من المعدل

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبياً الى حار في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة، غائماً جزئياً الى صاف، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبياً الى حار في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، حاراُ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبياً الى حار في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.