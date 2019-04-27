الاغاثة الزراعية تنفذ زيارة تشبيك لتجار الخليل ومزارعين العنب اللابذري في الاغوار

رام الله- وطن: نظمت الاغاثة الزراعية زيارة لتجار العنب والفواكه والخضار بمشاركة شركة شهد العنب وتجار من سوق الخليل المركزي وسوق حلحول المركزي للخضار والفواكهةو ممثل عن الشركة الاستشارية لممول المشروع لمناطق انتاج العنب اللابذري في كل من موقع الجفتلك والنصارية وعين البيضا.

واستهدفت الزيارة عشرات المزارع المنتجة (الزراعة المحمية - البيوت البلاستيكية) ومزارع اخرى ستنتج خلال شهر رمضان وهي مزارع الشبك.

وكان في استقبال الوفد جمعية الجفتلك التعاونية، جمعية كردلا التعاونية، جمعية عين البيضة التعاونية، ممثل مجلس العنب في الاغوار، ومزارعين.

وتم خلال اللقاء مناقشة كامل عناصر السلسة الانتاجية لمحصول العنب والتحديات والفرص وذلك ضمن مشروع " تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة "تكاملAMENCA"، والمنفذ من قبل الاغاثة الزراعية في الضفة وغزة وبالشراكة مع اوكسفام وبتمويل من الحكومة الاسترالية.

واشار م.مكي الحافظ مدير المشروع، ان هدف الزيارة هو التشبيك بين التجار ومزارعين العنب اللابذري في الاغوار الفلسطينية لمساعدة المزارعين لتسويق منتجاتهم من العنب والخضار الى اسواق الخليل وبيت لحم ولتعريف تجار الحسب المركزية بجودة العنب المنتج من قبل المزارعين الفلسطينين ومناطق الانتاج والمنتجين اضافة للمساعدة في تميز العنب المنتج فلسطينيا والمساعدة في تسويقه.

بدورهم التجار المشاركين تعرفوا على المزارعين وكيفية معاينة جودة العنب المنتج وتمت مناقشة الاسعار والية البيع مع المزارعين والمواعيد التي يمكن توفير العنب خلالها، حيث يوجد فترتين لانتاج العنب اللابذري في الاغوار وهي العنب المنتج في الببيوت البلاستيكية والذي سيكتمل انتاجه خلال اسبوعين والعنب المنتج تحت الشبك او المكشوف والذي يتوقع ان يبدأ انتاجه من بداية شهر حزيران وحتى شهر تموز.

المزارع يونس يامين تحدث عن ان المزارع الفلسطيني يقوم بانتاح عنب بجودة عالية ولكن هناك مجموعة من التحديات يتعرض لها مزارعي الأغوار بسبب تهريب المنتجات و البضائع من المستوطنات القريبة واغراق الاسواق الفلسطينية بها ما يقلل من فرصة تسويق العنب الفلسطيني، و ايضا سهولة حصول المستوطنين على المياه و التأمينات الزراعية مقارنة بالمزارعين الفلسطينيين.

كما اشار الى وجود صعوبات في اصدار تصاريح نقل ايام الجمعة والسبت والتي غالبا ما تكون نشطة من ناحية تجارية.

المزارع وعضو مجلس العنب سامر حمدان من النصارية، افاد بان العنب في الاغوار اصيب بمرض البياض الزغبي بسبب حالة الجو وامتداد موسم الامطار، حيث افاد بان المرض قد يقلل ما نسبته 15% من كمية الانتاج.

و ناشد المزارع منير نصاصرة السلطة الفلسطينية و الجهات ذات الاختصاص ضرورة مراقبة الأسواق الفلسطينية و منع دخول منتجات المستوطنات و محاسبة المخالفين ، كما شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات التي تلزم المزارع لنقل منتجاته من محافظة لأخرى خلال المواسم المختلفة و ضرورة انتهاج سياسات تعزز من وجود المزارع الفلسطيني في منطقة الأغوار .

يشار ايضا الى ان مصنع يوتا للعصائر في طولكرم والذي نفذ تجرية انتاج سماق الحصرم ومخلل الحصرم خلال موسم العنب السابق خلال المشروع قد شارك في الزيارة وقام بالاتفاق مع المزارعين على شراء كميات من حصرم العنب والذي يتم تخفيفة من قبل المزارعين والتخلص منه خلال الموسم.