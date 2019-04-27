القبض على مروج للمخدرات في ضواحي القدس

رام الله- وطن: القت الشرطة القبض، فجر اليوم السبت، على شخص من ذوي السوابق في ترويج المخدرات و بحوزته كمية من مواد يشتبه انها من مادة الهيروين والقنب الهندي المهجن في بلدة عناتا بضواحي مدينة القدس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وخلال نشاط لشرطة مكافحة المخدرات في بلدة عناتا لمتابعة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات، تم متابعة احد مروجي المخدرات من أصحاب السوابق، و بإيقافه وتفتيشه اصولاً تم العثور بحوزته على 5.9 غرام من مادة يشتبه انها مادة الهيروين المخدرة و17.1 غرام من مادة يشتبه انها مادة القنب الهندي المصنع، وعليه تم إلقاء القبض على المشتبه به والتحرز على المضبوطات واحضاره إلى مديرية شرطة ضواحي القدس لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .