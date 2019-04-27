رئيس مجلس قروي جفنا لـوطن: القضية انتهت ..والاثنين (الصلحة)

رام الله- وطن : أكد رئيس المجلس القروي أمجد عواد بأنه قد تم تصويب الأوضاع الأمنية التي حدثت مساء يوم الخميس الماضي في قرية جفنا الواقعة شمال مدينة رام الله، وبذلك بعد الاستجابة الفورية للمناشدة التي قدمت لرئيس الوزراء. محمد اشتية.

قال عواد لـ وطن : " القضية انتهت، ونريد ان تتحذ منحاها الوطني فقط، والوضع تحت السيطرة"

وأضاف : " استجاب رئيس الوزراء وتحركت الأجهزة الامنية لحل القضية فيما تم الجلوس مع وجهاء من مدينة رام الله اليوم وتم الاتفاق على أن يكون يوم الاثنين هو يوم (الصلحة)".

وعلى خلفية ما حدث، جاء في المناشدة و التي تحمل عنوان " مناشدة وشجب واستنكار" والتي وجهتها قرية جفنا لرئيس الوزراء –وزير الداخلية د.محمد اشتية، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتهجم على أبناء القرية واطلاق الاعيرة النارية، بجانب قذف البيوت بالحجارة.

وتضمنت المناشدة الني نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : " ذنبنا أن إحدى نساء القرية قد لجأت للشرطة والقانون لحمايتها من اعتداء تعرضت له أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع العام واثناء عودة اطفالها من المدرسة وعرض حياتها وحياة أبنائها للخطر، وقامت المباحث بتوقيف المعتدي للتحقيق الأمر الذي أثار نقمة والده وعائلته."

وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لـ وطن بأن الاجراءات قد اتخذت لحظة التبليغ، فيما تم القاء القبض على بعض الاشخاص في موقع الحادثة وتم احتجازهم.

قال : " اتخذت الاجراءات من قبلنا، وأبلغنا بـ بتوصل الأطراف للاتفاق وانتهت القصة".