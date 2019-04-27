العثور على جثة الطفل محمود شقفة الذي فقدت آثاره في رفح قبل أيام

غزة- وطن: أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت العثور على جثة الطفل محمود أبو شقفة مدفون قرب منزلهم غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي أن الشرطة تمكنت من العثور على جثة الطفل شقفة الذي فقدت آثاره في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عدة أيام.

وأضاف: "من خلال عمليات البحث والتحري عثرت قوة من الشرطة على جثته، بعد ظهر اليوم السبت، مدفونة في أرض خالية، وتقوم الشرطة باستكمال إجراءات التحقيق في القضية للوصول للجناة".