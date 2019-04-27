خلال زيارتها جفنا.. غنام: السلم الأهلي خط أحمر

رام الله- وطن: أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام أن تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بأن السلم الأهلي خط احمر، وسيادة القانون هو السقف الذي نحتمي جميعا بظله.

وبينت غنام، ان "الخلافات المجتمعية التي تحدث في فلسطين بين الحين والآخر لأسباب متعددة لا يكتنفها اَي أسباب دينية، فالمسلم والمسيحي في فلسطين وحدة واحدة، وشركاء في النضال وبالمسيرة الوطنية".

وخلال زيارتها ومدير شرطة المحافظة العقيد طارق الحج لقرية جفنا شمال رام الله، هنأت غنام الأهالي هناك بسبت النور وعيد الفصح المجيد، مشيرة إلى ان النور المقدس الذي سياتي محملا بالمحبة والوئام هو الذي يضيء ظلمة العتب والحزن ليعمم الفرح، لافتة إلى ان القانون سيقتص من كل من يحاول زعزعة الأمن والسلم المجتمعي والأهلي.

وأكدت على أن الممارسات التي قام بها أفراد بحق أهالي جفنا مرفوضة، وسيتم التعامل مع الجناة بأعلى درجات الضبط وفقا للقانون، موجهة تحيات الرئيس ورئيس الوزراء لكامل فعاليات جفنا، مشددة على التعليمات الدائمة من القيادة الفلسطينية على حفظ كرامة كل إنسان فلسطيني وأمنه وسلامته.

جاء تصريح غنام على خلفية الأوضاع الأمنية التي حدثت في القرية، ليلة الخميس، والتي تخللها اطلاق اعيرة نارية وإلقاء حجارة على المنازل.

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