الاقتصاد: قائمة أسعار استرشادية للسلع الأساسية نهاية الأسبوع الجاري

رام الله- وطن: وزير الاقتصاد خالد العسيلي أن الوزارة ستصدر قائمة اسعار استرشادية للسع الاساسية مع نهاية الاسبوع الحالي.

ونفى العسيلي تحديد سعر كيلو الدجاج.

جاء ذلك بعد لقائه في اجتماعات منفصلة مجلس ادارة بلدية الخليل، ومجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، وافتتاح معرض هوم إكسبو والذي يضم كبرى شركات الاثاث و الديكور و الاجهزة الكهربائية و كل ما يلزم المنزل وتجهيزاته المقام على ارض المعارض "هيبرون" لمدة ثلاثة ايام.

وقال العسيلي إن رسم السياسات وتصميم التدخلات المطلوبة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد وتوفير مستلزمات تعزيز صمود المواطنين سيتم بلورتها بعد تنفيذ زيارات ميدانية لكافة المؤسسات في مختلف محافظات الوطن، واللقاءات والمشاورات المستمرة على قاعدة الشراكة في صناعة القرار.

وأضاف: نسعى الى انجاز قانون الشركات وسنعمل ايضا على قانون التجارة، وفتح ملف الباركود.